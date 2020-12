Serie A: le match Udinese-Atalanta reporté en raison de fortes pluies (photos)

Le match de la 10e journée du championnat d’Italie de football prévu dimanche après-midi entre l’Udinese et l’Atalanta Bergame a été reporté en raison de fortes pluies qui ont rendu le terrain impraticable.

L’arbitre, après une première inspection du terrain infructueuse à l’heure prévue du coup d’envoi (15h00), a décidé le renvoi du match près d’une heure plus tard à l’issue d’un nouvel état des lieux pas plus convaincant, le ballon ne rebondissant quasiment pas et la pluie tombant de plus belle. « C’est officiel, le match est reporté », a annoncé le club bergamasque sur Twitter.