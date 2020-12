Les Anderlechtois n’ont quasiment plus le droit à l’erreur

Accroché à Zulte Waregem (2-2), le Sporting va devoir hausser considérablement son niveau de jeu et se montrer plus appliqué s’il veut rivaliser avec Genk, vendredi prochain.

Chaque semaine ou presque, c’est la même rengaine du côté d’Anderlecht. Si le Sporting propose par moments quelques fulgurances intéressantes suggérant qu’il y a bel et bien une lumière qui se profile au bout du tunnel qu’il traverse depuis de nombreux mois, le contenu global laisse tout de même à désirer. S’il aime trouver du positif dans chaque situation, Vincent Kompany n’en est pas aveugle pour autant. « En fait, on a manqué de justesse et d’engagement entre les 70e et 80e minutes, mais aussi de cette capacité à terminer un match », glissait-il après la rencontre. « J’espère que cela viendra avec le temps. »