S’il y a bien une année à oublier, 2020 est celle-là. Un contexte qui a particulièrement touché David Goffin puisqu’il a d’abord contracté le virus (ne l’oublions pas), qu’il ne s’est jamais remis mentalement dans le bon sens et qu’au-delà de cette saison gâchée, il a aussi dû reporter son mariage. Reste que ce lundi 7 décembre, il n’oubliera quand même pas de fêter ses 30 ans, même en petit comité à Monaco. Une période toujours charnière pour un sportif de haut niveau. Il l’a d’ailleurs anticipée via un « reset » annoncé et une nouvelle collaboration entamée avec son ami, Germain Gigounon, 31 ans…