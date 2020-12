Attentats de Bruxelles: la chambre du conseil, un passage obligé

Dès ce lundi et jusqu’au 18 décembre, la chambre du conseil de Bruxelles se penchera sur le dossier des 13 inculpés suite aux attentats-suicides du 22 mars 2016, qui ont fait 32 morts et 340 blessés. Les audiences se dérouleront dans les anciens locaux de l’Otan, tout fraîchement aménagés à cet effet (Le Soir du 3 décembre) pour accueillir jusqu’à 1.300 personnes dans le respect des conditions sanitaires (dont 180 personnes dans la chambre du conseil elle-même). Mais que va-t-on y faire exactement ? Nous avons posé la question à Me Kennes, professeur de procédure pénale à l’ULB. « La chambre du conseil sert au règlement de la procédure, on va y réguler tous les problèmes de fin d’enquête », explique l’avocat. « Est-elle bien terminée ? En a-t-on fait assez ? Faudra-t-il ordonner des devoirs complémentaires ? Qui va-t-on renvoyer et devant quelle juridiction ? Y a-t-il assez de charges ? »