Déconfinement: on en reparle le 18 décembre, le MR pavoise, les partenaires un peu moins

Rien n’y fait, le MR ne lâche pas. Ni la communication en chœur du Premier ministre et du ministre de la Santé jeudi à la Chambre en séance plénière, où les deux avaient exclu de tenir un nouveau comité de concertation voué au déconfinement avant Noël et réitéré leur message de prudence extrême au moins jusqu’à mi-janvier ; ni l’intervention du Premier ministre ce soir-là à « Jeudi en prime » (RTBF), où il avait, s’il le fallait, refermé les portes déjà fermées ; ni l’interview d’Egbert Lachaert, président du VLD, parti du Premier, samedi matin, dans nos colonnes et celles de « Het Laatste Nieuws », sans ambiguïté à propos d’un (in)vraisemblable assouplissement des mesures pour ce qui concerne les métiers de contact et la bulle de Noël...