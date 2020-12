Christian Benteke: un doublé après 5 mois d’attente

« Les buts, c’est comme le ketchup : quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps ». Cette célèbre citation de Cristiano Ronaldo va-t-elle s’appliquer prochainement à Christian Benteke ? Quand on voit les critiques tenaces à l’égard de Romelu Lukaku au moindre raté alors qu’il enfile les buts comme les perles, vous pouvez imaginer les railleries que peut subir Christian Benteke qui restait sur deux buts en 52 matches de Premier League avant ce dimanche.

Ces critiques ne le touchaient cependant pas. « En Angleterre, ils savent que tu es un bon joueur, que tu peux apporter un plus », déclarait-il chez nous en avril dernier. « Chacun traverse des moments plus compliqués, sans que ça ne remette en cause sa valeur. (…) Ici, tous les paramètres sont pris en considération, qui dépassent largement le total de buts marqués. »