Italie: des intempéries provoquent des inondations

De fortes pluies ont provoqué des inondations dimanche dans le nord de l’Italie, déclenchant l’alerte rouge dans certaines zones de la Vénétie (nord-est), du Frioul (nord) et la province de Bolzano (extrême nord).

En l’espace de quelques heures, les pompiers de la région Vénétie ont du procéder à plus de 400 interventions d’urgence entre Belluno, Vicence, Trévise et Venise. «En raison du risque de coulées de boue et d’avalanches dû au mauvais temps, j’invite tout le monde à éviter de se rendre dans la région de Belluno», a déclaré à l’agence de presse Ansa le président de la région Vénétie Luca Zaia.

A Modène, en Emilie-Romagne (nord), le fleuve Panaro a débordé de son cours, entraînant l’évacuation d’habitants dans certaines zones où l’eau est montée jusqu’à 1,5 mètre. Les résidents de ces zones ont été appelés à se réfugier dans les étages plus élevés de leurs habitations. Des pompiers en renfort sont arrivés de Toscane et du Piémont.