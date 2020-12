Cavendish s’offre une dernière pige chez Lefevere

Parfois cabochard, souvent rugueux dans le verbe qu’il distille en grommelant aux journalistes, Mark Cavendish est un homme de contradictions, qui le rendent attachant aux yeux et au cœur d’équipiers qu’il chérit. Avec le temps qui passe, et l’éloigne de ses derniers succès, l’arrogance du sprinter mannois s’étiole, les aspérités de ce père de famille nombreuse se lissent.

Derrière une cuirasse lézardée par seize saisons au plus haut niveau et quelques coups durs (dont un virus d’Eptein-Barr qui a précipité son recul, dès 2017), on perçoit désormais plus aisément les failles de l’ancien champion du monde, en larmes au soir du dernier Gand-Wevelgem, comme s’il osait enfin concéder que ce sport, qui l’a un jour sorti du train-train d’une vie d’employé de banque, lui avait tant donné et allait cruellement lui manquer… La joie que le Britannique exprime donc, à l’idée de retrouver l’équipe Deceuninck – Quick-Step en 2021, n’est pas feinte. En signant le contrat d’un an qu’a fini par lui soumettre Patrick Lefevere, Mark Cavendish a l’impression de « rentrer à la maison ».