En Allemagne, Schalke 04, avec Benito Raman sur le terrain pendant 90 minutes, s’est incliné 0-3 face à Leverkusen. Un but contre son camp de Thiaw avait donné l’avance au Bayer qui a alourdi la marque après la pause via Baumgartlinger (67e) et Schick (78e).

Au classement, Schalke est toujours 18e et dernier avec 3 points. Leverkusen, pour sa part, passe deuxième avec 22 points.