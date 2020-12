Pour la relance wallonne, «il nous faut travailler en meute»

Neuf milliards d’euros de moins pour les exportations wallonnes en 2020. Mais comment la Wallonie va-t-elle faire la différence ? Entretien croisé exclusif entre Olivier de Wasseige et Pascale Delcomminette, administrateur délégué de l’UWE et directrice de l’Awex.

Olivier de Wasseige et Pascale Delcomminette restent tous les deux optimistes sur l’avenir de la Wallonie. - Michel Tonneau.

On sera loin cette année du record des exportations wallonnes qui avaient frôlé les 50 milliards d’euros en 2019. Un record alors historique. Les prévisions parlent, en effet, pour 2020 d’une baisse de 9 milliards suite à la pandémie. Comment la Wallonie se prépare-t-elle à subir le choc ? L’administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE), Olivier de Wasseige, et la directrice de l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX), Pascale Delcomminette, ont accepté de répondre à l’occasion d’un entretien croisé au Blue Point, un centre d’affaires à Liège.

Les exportations restent-elles malgré tout le joker de la Wallonie ?