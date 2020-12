Raskin encore très précieux, Bodart impérial avant l’égalisation: les bulletins des Rouches face à Malines

6,5 Bodart: encore une fois, le portier liégeois a multiplié les arrêts face aux joueurs Malinois. Solide sur le tir à bout portant de Walsh et sur une frappe enroulée de Vranckx, il s’impose brillamment face à Mrbati, Schoofs et Togui dans des angles plus fermés. Mais sa sortie aérienne manquée sur le 2-2 vient ternir sa prestation.

6,5 Dussenne: il est de loin le défenseur qui a remporté le plus de duels aériens (7) et même au sol, il s’est montré propre dans ses interventions. Un peu léger au duel sur le 2-2, il a frôlé l’exclusion après une grosse faute sur Togui.

6 Bokadi: quelques pertes de balles qui auraient pu coûter cher au Standard et au Congolais. Il n’a pas pris trop de risques dans son jeu, pour une fois.