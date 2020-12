L’œil de Stas: triste pour Samardzic et Charleroi

« Je retiens du week-end la grosse perte que constitue la blessure du jeune Milan Samardzic, probablement une rupture des ligaments croisés du genou qui met un terme à sa saison alors qu’il était mûr pour saisir sa chance en D1. Je suis triste pour lui et pour Charleroi, qui avait pris la bonne décision en lui faisant confiance après le départ de son premier meneur étranger. Des Spirous qui, malgré cet incident, ont de nouveau affiché un énorme enthousiasme. Mais s’ils ont failli s’imposer à Anvers, c’est aussi tellement les Giants manquent de leadership. « Speedy » Smith, arrivé de… Charleroi, a beau avoir été désigné MVP du match, il n’incarne pas le patron essentiel pour tenir la distance sur la durée d’une rencontre ou d’une série de playoffs. Alors certes, Anvers a le temps de grandir, mais compte tenu de cette carence, je le considère comme un candidat… à la finale et pas comme le principal rival d’Ostende, qui me paraît encore plus grandissime favori au titre que ces dernières saisons ».