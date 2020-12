Une saison aussi compliquée que prévu en D1 de basket

C’était prévisible, et évidemment prévu dans le protocole validé par le commissaire Covid qui a autorisé l’entame du championnat il y a un mois. Mais c’est le premier match de la saison reporté en raison de cas positifs au coronavirus. « De trois à cinq », précise Nikkel Kebsi, le general manager du Brussels, contraint d’annuler la visite de Malines dimanche et probablement les deux rencontres de Coupe du week-end prochain face aux mêmes Kangoeroes. « Il ne sert à rien mettre en place toute une organisation avec une telle probabilité de l’annuler et je ne suis pas partisan de reprendre nos entraînements avec un risque aussi élevé. »