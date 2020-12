«Deal» ou «no deal» post-Brexit? C’est l’heure de vérité

Une issue favorable aux négociations entre Britanniques et européens semble encore bien éloignée. - AFP.

Jamais l’expression « the clock is ticking », « le temps presse », usée jusqu’à la corde par Michel Barnier, n’aura paru plus justifiée. L’équipe du négociateur européen a lancé dimanche matin à Bruxelles une ultime tentative de trouver le Saint Graal : un accord post-Brexit avec le gouvernement britannique de Boris Johnson. « C’est maintenant ou jamais », a tweeté Manfred Weber, le chef du groupe PPE. Le leader de la première formation politique au Parlement européen résume ainsi le sentiment d’urgence général.