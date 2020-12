La mentalité exemplaire de l’Orée

Après avoir enchaîné trois défaites face au Léopold, au Waterloo Ducks et à La Gantoise, l’Orée a parfaitement rectifié le tir avec des succès au Beerschot (4-1) et face au Dragons, ce dimanche (2-1). De quoi satisfaire pleinement le coach des Bruxellois, Xavier De Greve. « Je n’ai à rien à redire sur ces trois revers. Ils étaient logiques face aux trois candidats au titre. Mais nous venons d’enchaîner deux victoires face à des concurrents directs. N’oublions pas que cette équipe est toujours en construction, avec sept nouveaux joueurs arrivés cet été, mais aussi un nouveau staff. Depuis mon arrivée, j’essaie d’imposer son style, ma griffe. Et il faut reconnaître que la mayonnaise a pris assez vite. Nous construisons actuellement notre nouvelle identité. Nous voulons maîtriser l’adversaire avec la balle et défendre de manière exemplaire. »