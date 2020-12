Le Racing reste dans la course pour les playoffs

Il y a tout juste une semaine, les propos amers et sévères de Victor Wegnez sur la prestation de son équipe après la défaite face au Waterloo Ducks avaient marqué les esprits. Ce dimanche, c’est d’un poing rageur que le milieu de terrain du Racing et des Red Lions a fêté son but. Face à Louvain, le Racing a parfaitement négocié ce nouvel écueil. En effet, les joueurs de Craig Fulton savaient pertinemment qu’ils n’avaient plus le droit à l’erreur pour attraper le bon wagon et éviter la lutte pour le maintien. Et même s’ils ont encaissé un but rapide des œuvres de Lucas Vila, ils ont gardé leur calme et ils ont frappé, à chaque fois, au bon moment face à un adversaire, reconnaissons-le, fort peu inspiré et concerné puisque déjà assuré de son avenir.