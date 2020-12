Si on assouplit trop pour Noël, qui assumera la troisième vague?

Le MR, toujours membre du gouvernement De Croo – pour rappel –, demande instamment de s’en tenir aux chiffres sanitaires, en brandissant la fragile baisse actuelle pour réclamer deux assouplissements pour Noël pour les métiers de contacts et la bulle familiale. Irresponsable ?

Primo, s’en tenir aux chiffres : ça tombe bien, c’est la décision du gouvernement. Mais sur base de deux critères impératifs : arriver à des chiffres suffisamment bas ET tenir ce niveau bas pendant trois semaines. Ce n’est pas une fantaisie du ministre Vandenbroucke, c’est la science qui l’impose. Michel Gevers, professeur de l’UCLouvain explique cela parfaitement sur le site du Soir dans une chronique de Carta Academica où il fait un parallèle avec la notion de « temps mort » en physique : il faut en effet un délai entre une action sur la température d’un four et sa concrétisation.