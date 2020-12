Un partage contre Malines au goût amer pour le Standard: «Si on tue le match à 2-1, c’est fini…»

Forcément, à la fin de la rencontre, les Rouches avaient de quoi être déçus. C’est notamment le cas de Noë Dussenne, le défenseur central du Standard. « On est très très frustré. On devait gagner, même si Arnaud a fait quand même quelques arrêts. On a fait du jeu, provoqué des belles phases. Si on tue le match à 2-1, le match est fini… L’égalisation est vraiment dommage, c’est un gros cafouillage dans la surface. Les points qui ne sont pas pris à domicile sont à prendre à l’extérieur. On va à Gand dimanche prochain, il faudra gagner là-bas, on n’a pas d’autre choix. Le match contre Benfica jeudi sera, lui, l’occasion de faire encore plus jouer les jeunes de ce noyau. »