Balikwisha revient sur son but face à Malines: «Seulement mon deuxième but de la tête!»

Pour la quatrième fois d’affilée, le Standard a été contraint au partage en Pro League. Après l’Antwerp, Eupen et Anderlecht, c’est cette fois Malines qui a privé les Rouches de deux points précieux dans la course aux playoffs 1.

Il croyait avoir fait le plus dur. Après un très bon travail du revenant Mehdi Carcela, Michel-Ange Balikwisha, esseulé au deuxième poteau, crucifiait le portier malinois d’une très belle tête. Mais c’était avant la 87e minute, et ce cafouillage qui a permis aux visiteurs d’arracher un point…

« Au départ de l’action, je ne vois pas bien le ballon car je suis masqué par Walsh », explique le jeune ailier. « J’ai eu deux têtes dans ce match, avec une d’abord sauvée sur la ligne, mais celle sur mon but était la plus dure à mettre. Je pense que cela doit être seulement mon deuxième but de la tête, c’est très rare ! (rires). Physiquement, je me sens bien, j’ai vraiment envie de jouer contre Benfica jeudi car c’est une très grande équipe. »