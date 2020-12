Standard: l’ouvre-boîtes Mehdi Carcela est toujours aussi utile

Symbole révélateur de la faiblesse du secteur offensif du Standard depuis deux mois, l’équipe de Philippe Montanier n’avait plus réussi à marquer à l’issue d’une action de plein jeu depuis son déplacement à Charleroi, début octobre. Dimanche, le club liégeois a conjuré le sort et mis fin à cette série peu flatteuse grâce à Michel-Ange Balikwisha, buteur de la tête en seconde période.

Une tête qui n’est pas arrivée de nulle part, mais bien des pieds d’un certain Mehdi Carcela.

Le Belgo-Marocain, touché par le Covid le 19 novembre dernier, n’avait plus joué depuis un mois et le déplacement à Poznan en Europa League. Sur cette seule action, il a fait étalage de ses qualités de dribbleur pour se donner le temps de déposer le ballon sur le crâne de son jeune coéquipier, et de facto permis à ses coéquipiers de réaliser qu’ils n’étaient pas juste bons à inscrire des buts sur phases arrêtées.