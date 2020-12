Un 4e partage de rang: le Standard fait du surplace

Autant le Clasico de dimanche dernier avait été d’un ennui total, autant l’affrontement entre le Standard et Malines, disputé dimanche en début de soirée à Sclessin, a été plaisant à suivre. Non qu’on ait eu droit à d’incroyables envolées, ni que le match ait atteint un grand niveau technique, très loin de là, mais les deux équipes ont eu le mérite de se rendre coup sur coup, après un premier quart d’heure entièrement dominé par les Liégeois, et de se projeter le plus vite possible dans le camp adverse.

Mais de ces considérations, Philippe Montanier ne pourra s’en contenter à l’issue de ce 2-2 plutôt logique. Parce qu’il s’agit du quatrième partage de rang du Standard et qu’à ce rythme-là, il est impossible de prétendre à quoi que ce soit. Et certainement pas à réintégrer un top 4 que les joueurs liégeois tenaient pourtant à deux minutes du coup de sifflet final, avant qu’une mauvaise sortie de Bodart, une fois n’est pas coutume, ne profite à Walsh.