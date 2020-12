Serie A: Saelemaekers et Milan s’imposent à la Sampdoria (1-2) et restent leaders

Alexis Saelemaekers et l’AC Milan l’ont emporté à Gênes face à la Sampdoria pour le compte de la 10e journée de Serie A (1-2) dimanche. Grâce à un penalty de Franck Kessie juste avant la mi-temps (45e) et un but de Samu Castillejo (77e) qui venait de remplacer Saelemaekers (76e), les Milanais restent toujours invaincus cette saison.

C’est Albin Ekdal qui a réduit l’écart pour la Sampdoria (82e). Le Milan (26 points) conforte sa place en tête de la Serie A, 5 points devant son rival l’Inter Milan. La Sampdoria est douzième avec 11 points.