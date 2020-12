Coronavirus: les écoles primaires sont-elles des lieux de contamination ? Une grande étude commence en Belgique

L’étude porte sur 72 classes avec pas moins de 2.400 enfants et 200 adultes. Leur identité restera secrète et les échantillons seront anonymisés.

Une étude épidémiologique pour déterminer comment le Covid-19 se propage dans les écoles primaires est lancée par l’UClouvain, l’ULiège et l’ULB, avec la collaboration de l’ONE et de Sciensano, et le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rapporte lundi La Libre Belgique.

« L’étude commence bien à partir de ce lundi 7 décembre », confirme le chargé de presse des cliniques universitaires Saint-Luc, même si de nombreuses étapes doivent être franchies.

L’exposé détaillé de la recherche évoque une étude portant sur 72 classes avec pas moins de 2.400 enfants et 200 adultes concernés. Leur identité restera secrète et les échantillons seront anonymisés.