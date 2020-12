Philippe Devos sur l'assouplissement des mesures: «C'est de la poudre aux yeux des gens»

Le chef des soins intensifs au CHC de Liège, Philippe Devos, est revenu sur le débat qui a encore animé les politiques ce week-end. Si le MR pousse dans le sens d’un assouplissement pour Noël, beaucoup se rangent derrière Alexander De Croo (Open VLD) et Frank Vandebroucke (S.PA).

Le docteur fait partie de la deuxième catégorie et estime que les chiffres ne seront de toute façon pas assez bons : « Pour le moment, on voit bien que les chiffres ne le permettront pas, on n’a pas le sentiment qu’on y arrivera pour noël. C’est de la poudre aux yeux des gens », commence-t-il.

« On est sortis de la seconde vague, mais on n’est pas sortis du corona dans les hôpitaux. Là, on redémarre les soins non urgents, il faut de la place pour les accueillir. »