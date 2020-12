Coronavirus – «La vie en pause, saison 2, jour 31»: l’expulsion

La semaine dernière, il s’est passé un truc incroyable.

Paul et sa femme se sont fait jeter d’Ikea. Gaffe, c’était un moment pas cool du tout et ça pourrait arriver à chacun d’entre nous.

Pourquoi ? Parce qu’on l’a tous fait. Taratata ! Pas mentir : un à la fois dans le magasin (quel qu’il soit), on arrive à deux, un peu décalés, pas en même temps, et on se retrouve dicrétos à l’intérieur pour faire les courses ensemble.

Ben voilà. Comme eux.

Donc Paul et Joséphine se présentent à l’entrée d’Ikea. Le vigile leur dit : « Ok monsieur, vous pouvez y aller, voilà votre bracelet. Madame, elle doit attendre. » Sauf que c’est coton de choisir tout seul les nouveaux meubles du bureau qu’ils sont en train d’aménager à la maison. Alors Joséphine fait un petit tour, se représente, et elle entre à son tour, l’air de rien.