Cédric Blanpain récompensé du prix Francqui pour ses recherches sur le cancer

Directeur du Laboratoire des cellules-souches et du cancer, professeur en Faculté de Médecine – ULB, investigateur Welbio (Walloon excellence in life sciences and biotechnology), Cédric Blanpain, 50 ans, se voit décerner le Prix Francqui-Collen 2020 pour sa recherche fondamentale dans les domaines du cancer et de la biologie des cellules-souches. La récompense scientifique la plus prestigieuse en Belgique – rebaptisée cette année Francqui-Collen en l’honneur du professeur Désiré Baron Collen – est la consécration d’une longue série de prix : le chercheur et professeur de l’ULB a été trois fois lauréat d’un ERC Grant (Conseil européen de la recherche), a été sélectionné par la revue Nature comme l’un des dix scientifiques qui ont compté en 2012 et a reçu déjà cinq autres prix scientifiques.