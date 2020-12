L’hypothèse d’un Comité de concertation le 18 décembre est une bonne nouvelle » se réjouit Yves Coppieters. Pour l’épidémiologiste, interviewé par nos confrères de La Dernière Heure , « cela donne au moins l’opportunité de réévaluer la situation, même si cela ne veut pas forcément dire qu’il y aura des changements. »

« On sait que toute mesure de relâchement entraîne une augmentation des nouveaux cas et qu’une troisième vague peut avoir lieu si on relâche tout trop vite » prévient-il.