Coronavirus: les chiffres commencent à stagner, le Centre de crise avance trois pistes pour l'expliquer

Le Centre de crise l’a confirmé ce lundi matin : les chiffres se stabilisent, ce qui n’est pas bon signe. Yves Van Laethem explique que plusieurs éléments peuvent expliquer ce phénomène, même si aucune certitude ne se dégage pour le moment.

« Après quelques semaines de diminutions, les chiffres semblent se stabiliser. Sur une base hebdomadaire, on a encore une légère baisse des chiffres. Mais si on regarde les derniers jours, on a une stabilisation plus élevée que ce qu’on souhaiterait. Ces tendances sont marquées au nord du pays et dans la province du Luxembourg. On ne connaît pas la raison de ce phénomène », avoue l’expert.

Une première piste de réponse face à cette stabilisation : l’extension du dépistage. « Cependant, le nombre de test n’a pas beaucoup augmenté ».