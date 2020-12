«Évitez les déplacements à l’étranger», recommande Yves Van Laethem

Évitez les déplacements à l’étranger » a recommandé une nouvelle fois Yves Van Laethem, à l’occasion du point presse de Sciensano. « Je ne parle pas ici de voyages lointains, mais de pays sont à nos frontières . »

« La plupart des pays qui sont proches de nous ont une épidémiologie qui n’est pas spécialement favorable : le taux d’infection est actuellement relativement plus élevé ou plus élevé aux Pays-Bas, en Allemagne, et tout particulièrement au Grand-Duché de Luxembourg. Donc en dehors des choses nécessaires, essentielles, comme le travail par exemple, évitez vraiment au maximum de vous rendre dans les pays proches. »

« Si la tendance actuelle ne bouge pas, le fameux seuil des 800 cas s’éloignera encore, a déclaré le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem ce lundi lors de la conférence de presse du Centre de crise. On avait dit vers Noël, on ne pourrait y arriver qu’en février. »