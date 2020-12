Le contrôle des voyages renforcé: les voyageurs revenant de zone rouge seront appelés par le tracing

Karine Moykens, la présidente du comité interfédéral « Testing et Tracing », interviewée par Sud Info, annonce que les retours des zones rouges seront dorénavant scrutés par les autorités.

« Dès le 18 décembre, tout le monde devra encore remplir le Passenger Locator Form après avoir passé plus de 48h à l’étranger. Ça ne change donc pas mais ce sera davantage contrôlé. Par contre, tous ceux qui reviendront d’une zone rouge devront se mettre en quarantaine et recevront un code pour se faire tester au jour 7 », explique-t-elle.

Comment cela fonctionnera-t-il ? « Les voyageurs concernés recevront un code d’activation pour effectuer le test. Le 5e ou le 6e jour, on leur passera un coup de fil. Si on voit que le code a été activé et qu’ils ont donc fait le test, ils recevront un SMS pour les en remercier. Si pas, nous téléphonerons. »