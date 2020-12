Ligue des champions: le PSG a un travail à terminer

C’est comme si le PSG avait connu un accrochage au départ, puis une crevaison, mais s’était retrouvé en tête avant le dernier tour. Dans ce groupe H dense, aux allures de course de F1, le bolide rouge et bleu a réussi le plus dur, avec une accélération qui a laissé ses concurrents Manchester United et le RB Leipzig sur le carreau.

Victorieux des Allemands (1-0) puis en Angleterre (3-1), les Parisiens ont le champ dégagé : un seul point leur suffira pour voir la phase finale, qu’ils n’ont jamais ratée depuis l’arrivée de leur propriétaire qatarien en 2011.

Une victoire face aux Turcs, qui n’ont plus rien à jouer, leur offrira même la première place, soit la garantie d’éviter le Bayern ou Liverpool dès les 8es, lors du tirage au sort prévu lundi prochain.