Ligue des champions: le Turc Cüneyt Çakir au sifflet pour Lazio – Club de Bruges

Le Turc Cüneyt Çakir, 44 ans, a été désigné par l’UEFA, l’Union des associations européennes de football, comme arbitre du match de Ligue des champions entre la Lazio et le Club Bruges, mardi (18h55), au Stadio Olimpico de Rome.

Çakir a déjà dirigé d’importants matchs en Ligue des Champions, au Mondial et à l’Euro. Ainsi, en 2015, il était l’arbitre de la finale de la Ligue des champions entre Barcelone et la Juventus. À l’Euro 2016, il a sifflé le match de groupes des Diables Rouges contre l’Irlande (victoire 3-0 des Belges).

L’an passé, Çakir était au sifflet pour le duel Naples-Racing Genk (4-0) en Ligue des champions. En 2009, le Turc était l’arbitre du match d’Europa League entre l’Ajax et Anderlecht (1-3). Un an plus tard, il dirigeait La Gantoise-Dynamo Kiev (1-3) au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.