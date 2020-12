Le covid se transmet par l’air, surtout dans les intérieurs. Comment fonctionne ce mode de contagion? Et surtout, comment peut-on l’enrayer?

Les intérieurs sont plus dangereux, mais les risques peuvent être réduits en mettant en place toutes les mesures disponibles pour lutter contre la contagion des aérosols. Voici, en collaboration avec El Pais, les probabilités d’infection au covid dans ces trois scénarios du quotidien en fonction de la ventilation, de l’usage des masques et de la durée de la rencontre : une pièce de la maison, une classe et un bar.