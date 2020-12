Vincenzo Ciuro: «Le mode de fonctionnement de Leipzig est vraiment inspirant»

A-t-on trop souvent tendance à sous-estimer Leipzig ?

C’est vrai qu’on a l’air d’oublier qu’ils étaient demi-finalistes de cette Ligue des champions en août dernier. Ce « Final 8 » leur a d’ailleurs coûté cher, comme à tous les participants, en ce début de saison à cause de la fatigue et d’une préparation tronquée. Il y a un mois et demi, ils avaient même été étrillés à Old Trafford (5-0). Depuis, ils se sont remis dans le droit chemin. Dans ce club, il y a une vraie philosophie couplée à de la continuité avec pour finalité une direction claire.

Leur force réside aussi dans le scouting…