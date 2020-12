«Je n’ai jamais cessé de me sentir libre, même enfermée»

Nerval écrivait, dans « Aurélia ou le rêve et la vie », « Le rêve est une seconde vie ». Est-ce ainsi que vous voyez vos derniers livres ?

Je suis une rêveuse éveillée. Parfois, je pense à un studio, à New York, que j’adore. Je ne peux pas me le payer, mais j’imagine qu’une dame âgée me l’offre parce qu’elle n’en a plus besoin. J’aime bien rêver de ça. Stevenson a dit : « Nous sommes deux : l’un voyage dans le monde, et l’autre dans les rêves. »

Dans vos livres, vous racontez toutes sortes de problèmes, mais pas ceux de votre famille. Elle n’en avait pas ?