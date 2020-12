Coronavirus - Il faut davantage d'attention à l'impact des mesures de soutien sur les pensions (OCDE)

La crise du coronavirus a mis encore plus de pression sur le système des pensions de nombreux pays, selon le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques en la matière. L'OCDE, qui réunit les pays industrialisés, avertit que la faible croissance économique et les faibles taux d'intérêt resteront probablement une réalité à l'avenir. Les gouvernements devraient donc prêter attention à leurs effets à long terme, c'est-à-dire sur les pensions, dans leurs mesures de soutien face à la pandémie actuelle.