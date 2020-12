«Electeur recherche politicien courageux pour changer d’avenir»

Depuis longtemps une « simple » question se pose : est-ce que l’économie est au service de l’homme ou est-ce plutôt le contraire ? Le cap gardé sur l’économie par nos dirigeants politiques, malgré le décrochage entre les indicateurs économiques et les indicateurs de bien-être des personnes, permet d’apporter du grain à moudre à cette question même si la réponse est sans doute plus complexe. La dualisation croissante de la société depuis plus de 40 ans entre une élite de plus en plus petite et le reste de la population donne l’opportunité d’aller plus loin dans cette réflexion. Cette tendance s’intensifie. L’économie met donc une part de plus en plus large de la population au service d’une élite. Comment cela va-t-il se terminer ? Mal sans doute, en tout cas dans la trajectoire actuelle.

Comment en est-on arrivé là ? Le principe de base liant profitabilité des entreprises et bien-être collectif a atteint ses limites dans sa forme actuelle. Du fait d’une compétition sans précédent dans des marchés saturés, la pression sur les marges et les faibles perspectives de croissance font que l’augmentation unique du chiffre d’affaires ne permet plus une croissance des bénéfices à 2 chiffres telle qu’habituellement voulue par les actionnaires des entreprises. Cette croissance ne peut donc dorénavant être approchée qu’en contractant les coûts. Ces coûts sont habituellement principalement liés à des frais de personnel. C’est donc pour cela que les grandes entreprises, bonnes ou mauvaises années, se séparent d’une partie de leur personnel. Le travail effectué par ces personnes ne disparaît cependant pas pour autant. Ce travail est repris parfois par des machines, parfois par de nouveaux collègues moins bien payés ou par des collègues reprenant ce travail en sus de leur travail existant. Ce contexte perdurant, il n’est pas étonnant d’aboutir à une paupérisation de la société avec une part de plus en plus grande de personnes au chômage, des travailleurs en situation de précarité (une bonne partie des gilets jaunes) et des travailleurs surmenés susceptibles de développer des dépressions.