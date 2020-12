La législation sur la pêche devrait évoluer au printemps 2021

Sur proposition du ministre Willy Borsus, le gouvernement a décidé d’apporter une série de modifications, ajouts et actualisations à la législation actuelle sur la pêche. La Semois devrait être le premier sous-bassin régi par un plan de gestion piscicole spécifique, dès 2022.

La pêche touche de près 65.000 personnes en Wallonie, et le confinement a eu un effet multiplicateur puisqu’ils seraient près de 80.000 à avoir touché de la canne à pêche ces derniers mois, le grand air et le calme au naturel étant semble-t-il de bons remèdes au confinement.

Ceci dit, cela faisait un moment que certaines associations de pêcheurs souhaitaient des adaptations à la législation actuelle. Un premier pas vient d’être franchi après un travail de concertation de plusieurs mois avec les différents acteurs du secteur. Le ministre Willy Borsus vient en tout cas d’avancer en proposant un nouveau texte législatif relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, texte qui va suivre le circuit classique, soit une première et deuxième lecture à la Chambre, et d’éventuels recours.