Le Soulier d’Or sera décerné sur un seul tour cette année

Initialement annulé en raison de l’interruption du championnat pour cause de Covid entre mars et août, le plus prestigieux trophée national sera tout de même remis le 13 janvier à Anvers. Le lauréat 2020 sera couronné sur ses prestations des 5 derniers mois de l’année.

Tout comme l’hebdomadaire France Football l’avait fait dès la mi-juillet avec le Ballon d’Or, le quotidien flamand Het Laatste Nieuws et la chaîne privée VTM (tous deux membres du groupe de médias DPG) avaient annoncé l’annulation pure et simple du Soulier d’Or 2020 en raison de la pandémie de Covid 19 qui avait mis le football belge à l’arrêt pour 4 mois et demi en date du 15 mars. Pas question de dévaloriser le prix le plus prestigieux en l’attribuant à l’issue de quelques matchs, chuchotait-on alors du côté du Pers Groep. Finalement, la reprise de la compétition (même à huis clos ou avec un retour partiel du public l’espace d’un mois et demi) a convaincu HLN et VTM d’opérer un rétropédalage. Histoire de ne pas briser une linéarité qui depuis 1954, couvre d’or le pied du meilleur footballeur du championnat de Belgique.