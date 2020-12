Universal Music annonce avoir acquis les droits de toutes les chansons de Bob Dylan

En faisant l’acquisition des droits de toutes les chansons du Prix Nobel de littérature, la firme de disques s’offre un véritable trésor qu’elle pourra faire fructifier tant et plus.

Ce n’est qu’un deal économique mais c’est un fameux deal. Le groupe Universal Music a annoncé lundi avoir acheté les droits de l’intégralité du catalogue de chansons de Bob Dylan. Elle fait ainsi entrer dans son propre catalogue plus de 600 chansons dont aucune n’a atteint le sommet des charts à sa sortie mais dont plus d’une quinzaine étaient placées par le magazine Rolling Stone, en 2004, dans la liste des chansons les plus importantes de tous les temps. La première place revenant à… Like a Rolling Stone.

Parmi les chansons concernées, on retrouve également Blowin’ In the Wind, The Times They are a-Changing, Hurricane et beaucoup d’autres dont celles de son dernier album, comme Murder Most Foul ou I am a Multitude.