Ligue des champions: Manchester United privé de deux pions essentiels pour son match décisif à Leipzig

Cavani et Martial sont blessés.

Manchester United sera privé de ses attaquants Edinson Cavani et Anthony Martial, tous les deux blessés, pour son déplacement crucial à Leipzig mardi pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. L’Uruguayen et le Français se sont blessés lors du match à West Ham samedi en championnat (1-3).

Le milieu brésilien Fred est suspendu et manquera aussi le déplacement à Leipzig. David De Gea et Luke Shaw font eux leur retour dans la sélection d’Ole Gunnar Solskjaer.

Dans le groupe H, Manchester United, Leipzig et le Paris Saint-Germain comptent tous les trois 9 points et vont se disputer les deux tickets pour les 8es de finale lors de la dernière journée. Les Parisiens reçoivent les Turcs d’Istanbul Basaksehir, déjà éliminés. Manchester n’aura besoin que d’un point pour être assuré de sa place en huitièmes grâce à son succès 5-0 au match aller contre les Allemands.