France: le cap des 5.000 cas fixé pour une fin de confinement à la mi-décembre s’éloigne

Le cap des 5.000 contaminations par jour au Covid-19, fixé par le président français Emmanuel Macron au 15 décembre comme condition pour lever le confinement, s’avère difficile à atteindre, mettant le gouvernement face à un nouveau dilemme à l’approche des fêtes de fin d’année.

Après un pic à plus de 50.000, voire 60.000 contaminations certains jours fin octobre en France, le rythme avait ralenti jusqu’à atteindre 10 à 11.000 cas quotidiens fin novembre.

Mais la semaine dernière, la baisse a marqué le pas, en plafonnant à environ 10.000 cas par jour, selon l’agence Santé publique France.

« On est un peu inquiet, aujourd’hui. C’est vrai que ça avait bien baissé, et puis là il y a une stagnation », a confirmé sur les antennes de RMC/BFM TV Odile Launay, infectiologue à l’hôpital Cochin à Paris et membre du Comité vaccin Covid-19, qui conseille le gouvernement.