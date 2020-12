Toyota veut accélérer dans l'électrique et l'hydrogène en Europe

Pionnier de l'hybride avec la Prius, le deuxième groupe mondial compte s'appuyer sur ces nouvelles motorisations pour doper les ventes de Toyota et Lexus dans les prochaines années et rattraper son retard en Europe où il détient 5,3% de parts de marché.

Toyota prévoit de finir cette année de crise sous la barre du million de véhicules en Europe, avant d'atteindre 1,1 million de ventes en 2021 puis 1,4 million en 2025, dont 70% d'hybrides, plus de 10% d'hybrides rechargeables et plus de 10% de voitures électriques et à hydrogène.

Pour atteindre ces objectifs, le constructeur japonais compte lancer sur le marché européen plus de 60 véhicules électrifiés, dont 10 100% électriques ou à hydrogène.

"L'approche de Toyota est de couvrir tous les besoins", a souligné le président de Toyota Europe, Johan Van Zyl. On s'adaptera aux préférences de chaque marché, pays, ou consommateur, avec une solution à faibles émissions et accessible".