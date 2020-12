La grande annonce de Mino Raiola sur Paul Pogba: «C’est fini à Manchester United»

L’avenir de Paul Pogba à Manchester United pose de plus en plus de questions.

Malgré son statut de joueur phare chez les Red Devils, Paul Pogba peine à prester et à s’impliquer durablement dans le onze d’Ole Gunnar Solskjaer. Ce qui pourrait, à terme, déboucher sur une rupture entre le joueur et le club. Et ce n’est pas son but inscrit, le week-end dernier, à West Ham qui devrait changer la donne. Revenu à Old Trafford en 2016, Pogba pourrait de nouveau quitter le géant britannique.

À l’occasion d’un entretien accordé à Tuttosport, Mino Raiola, l’agent du joueur français, a fait une révélation fracassante. « Je peux dire que c’est fini pour Pogba à Manchester United », a indiqué le sulfureux homme d’affaires dans cette interview qui sera à découvrir ce mardi dans le quotidien sportif transalpin.