Adapter le contrôle aérien pour ouvrir le ciel à plus d’éoliennes

Le contrôle aérien actuel restreint le développement des éoliennes. Skeyes adapte ses outils pour mieux intégrer les projets de plus en plus nombreux de production d’énergie.

Par définition, une éolienne est implantée en hauteur, dans un espace dégagé et bien exposé aux vents. Autant d’éléments qui font que, jusqu’ici, les éoliennes et les radars aériens ne font pas bon ménage. Surtout en Belgique où les mesures de prudence entre le monde aérien et celui de la production d’énergie sont particulièrement sévères. Skeyes, l’entreprise publique fédérale qui assure le contrôle aérien en Belgique, vient de publier, en ligne, une carte des zones « conciliables » avec l’implantation des éoliennes « mise à jour » ou les recherches nécessaires, par zone, pour obtenir des autorisations. Ça ne veut pas encore dire que ces zones autorisées sont plus étendues, mais ça en prend le chemin.