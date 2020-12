La Belgique et 12 autres pays européens s'unissent dans les semi-conducteurs

La Belgique, la France, l'Allemagne et 10 autres pays européens, ont annoncé lundi leur volonté d'unir leurs forces dans les puces électroniques et les semi-conducteurs, considérés comme un enjeu de souveraineté face aux Etats-Unis et à l'Asie.