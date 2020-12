I-Care désignée Entreprise de l'année, Proxyclick est la Scale-up de l'année

I-Care, spécialisée dans la gestion de l'état de santé des machines industrielles et basée à Mons, a reçu lundi soir le prix d'Entreprise de l'année. Elle a reçu cette distinction, la plus prestigieuse pour une structure belge, des mains du Premier ministre Alexander De Croo. Proxyclick, spécialisée dans la gestion des visiteurs à l'accueil et basée à Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles) a, elle, remporté le prix de Scale-up de l'année.

I-Care existe depuis 16 ans. Son chiffre d'affaire était de 38 millions d'euros l'an dernier et elle emploie 450 personnes.

Il s'agissait de la 25e édition du prix de l'Entreprise de l'Année, organisée par EY, L'Echo et BNP Paribas Fortis.

Trois autres entreprises implantées dans le Hainaut figuraient parmi les nominées, accompagnées d'une société bruxelloise: Dubuisson (Pipaix), Efficy (Bruxelles), Technord (Tournai) et TRBA (Péruwelz).

La lauréate succède au palmarès à la société de services informatiques EASI (Nivelles).

En ce qui concerne les scales-ups, Proxyclick s'est spécialisée dans la gestion des visiteurs à l'accueil, aidant de la sorte les entreprises à répondre à leurs impératifs de sécurité, de santé, de protection des données et d'image. On retrouve sa clientèle dans plus de 100 pays, avec plus de 30 millions de visites enregistrées.