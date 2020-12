Les trottinettes en libre-service de retour à Namur

Une centaine de trottinettes électriques en libre-service sont arrivées lundi à Namur, indiquent les autorités communales. Alors que les sociétés Lime et Flash avaient décidé de quitter la capitale wallonne fin 2019 en raison du vandalisme, c'est l'opérateur franco-néerlandais Dott qui a décidé de s'y implanter.

Dott a déjà déployé ses services en Belgique à Bruxelles et Liège. Namur constitue une nouvelle étape dans son expansion. Dans un premier temps, ce sont un peu plus de 100 trottinettes qui y ont été mises en circulation, exclusivement dans le centre-ville. Leur nombre et leur zone d'accès pourront évoluer en janvier, en fonction d'une première évaluation.

Comme ses prédécesseurs, l'opérateur s'est engagé à signer la charte de bonne conduite communale. En sus, "les trottinettes devront être stationnées et verrouillées dans certaines zones définies à proximité directe des arceaux vélos existants", précise la Ville de Namur. "En cas de verrouillage ailleurs, un surcoût de 10 euros sera compté", ajoute Dott.

Étant donné le territoire concerné et la zone partagée temporaire mise en place dans le centre-ville, la vitesse des trottinettes a été bridée à 18 km/h. Elles sont disponibles 24h/24 au tarif d'un euro par déverrouillage, auquel il faut ajouter 0,19 euro par kilomètre parcouru. D'autres formules sont également proposées.