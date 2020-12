Roger Federer veut une médaille olympique pour ses 40 ans

Seulement six matches disputés en 2020 avant une double opération au genou droit (février et juin) et une fin de saison ainsi anticipée très tôt, Roger Federer a un peu disparu des radars. Pourtant, le Maître suisse n’est pas encore parti à la retraite ! Lorsqu’on évoque avec lui la saison 2021, l’année de ses 40 ans, il pointe un énorme objectif qui manque toujours à sa collection : l’or olympique en simple !