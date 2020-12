Début 2020, on chiffrait les besoins en rénovation des bâtiments scolaires à un gros milliard d’euros, au bas mot. Mais on n’avait guère de moyens à y consacrer. La Communauté française compte sur le plan de relance européen pour mettre en branle ce vaste chantier.

Des écoles attractives, qualitatives, peu gourmandes en énergie… Tout le monde en rêve : les enfants, les parents, les enseignants, les directions, les pouvoirs organisateurs et, bien entendu, le ministre des Bâtiments scolaires Frédéric Daerden (PS). Lequel est aussi, avec sa casquette de ministre du Budget, aux premières loges pour apprécier, et la situation objective, et la facture de remise en état d’un bâti la plupart du temps complètement dépassé.